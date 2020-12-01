Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın merkezi ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığında idari personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ferdane Bilgin’in (40) koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinada bulunan Bilgin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Ferdane Bilgin için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlenmesinin ardından Narlıca Mezarlığında toprağa verildi.



Bu arada Hatay Devlet Hastanesinde acil sağlık görevlisi olarak çalışan Ömer Söker de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.