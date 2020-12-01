Hatay’ın merkezi ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığında idari personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ferdane Bilgin’in (40) koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinada bulunan Bilgin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ferdane Bilgin için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlenmesinin ardından Narlıca Mezarlığında toprağa verildi.
Bu arada Hatay Devlet Hastanesinde acil sağlık görevlisi olarak çalışan Ömer Söker de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Hatay'da iki sağlık personeli koronaya yenik düştü
01.12.2020 - 10:07 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da üç gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve kalp krizi geçiren sağlık çalışanı Ferdane Bilgin ve Hatay Devlet Hastanesinde görevli Ömer Söker koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Hatay’ın merkezi ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığında idari personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ferdane Bilgin’in (40) koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinada bulunan Bilgin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,sağlık çalışanları,
750186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750186.aspx
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