Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 2005 yılında çalıştığı Jinekolog kliniğinde ağzı bantlanarak ve 23 kez bıçaklanarak öldürülen Mualla Irmak (42) cinayetiyle ilgili yeniden soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmaları, olayla ilgili olarak 2016 yılında tutuklanan Serkan G.’nin (38) yanında bir başka kişinin daha bulunduğu, Mualla Irmak’ın ağzını bağladıkları koli bandı üzerindeki parmak izinin Serkan G.’ye ait olmadığını ortaya çıkardı.

2016’da tutuklanan Serkan G. suçu kabul etmedi

Savcılık talimatıyla 2016 yılında Irmak’ın öldürülmesiyle ilgili deliller yeniden değerlendirilmiş Serkan G.’nin olaydan bir gün önce jinekoloğa geldiği ortaya çıkmıştı. Eldeki tüm delillerin birleştirilmesiyle Serkan G. şüpheli olarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mualla Irmak’ın öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan Serkan G. suçu hiçbir zaman kabul etmemiş, cezaevinden bakanlığa suçsuz olduğu yönünde mektuplar göndermişti. Serkan G. tutukluluğunun 3’üncü yılında cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Koli bandının üzerindeki parmak izi polisi harekete geçirdi

Geriye dönük dosyaları incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde eksiklikler fark etti. Bulgular ve olay örgüsü tekrar kontrol edildi. İncelemeler üzerine ekipler olay yerinde bulunan koli bandındaki parmak izi üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, bandın üzerindeki izin sahibine ulaşmak için geçmişte alınan ifadeleri tekrar inceledi. İfadeleri alınan kişilerden bazılarının, olayın yaşandığı hafta yabancı uyruklu bir kişinin muayenehane çevresinde sık sık gördüklerini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis, bölgedeki 4 yabancı uyruklu kişinin yeniden ifadelerini ve parmak izlerini aldı.

Banttaki parmak izinin sahibi bulundu

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin parmak izi incelemeleri sonucu, bandın üzerindeki parmak iziyle sorgulanan kişilerden Irak uyruklu Muammed Kemal Majid Berkhtar’ın (38) parmak izinin uyuştuğu belirlendi. Bunun üzerine araç kiralama işi yaptığı öğrenilen Muammed Kemal Majid Berkhtar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfadesi kan dondurdu “Birkaç bıçak da ben sapladım”

Emniyette sorgulanan Muammed Kemal Majid Berkhtar, olay günü Serkan G.’nin kendisini muayenehaneye çağırdığını ve duyduğu çığlıklar üzerine odaya girdiğinde kadını ağzı bantlanmış halde gördüğünü söyledi. Zanlı ifadesinin devamında, “Kadın içeride bıçaklanmış haldeydi. Serkan G. bana “Gel sen de iki üç bıçak sapla” dedi. Birkaç kere de ben sapladım” diyerek suçunu itiraf etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.