Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu, zamanla güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege Denizi'nde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12