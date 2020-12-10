Çiftçilerin satışlarını belirttiği müstahsil makbuzunu beyan etmek için İlçe Tarım Müdürlüğü önünde sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta yapılan uyarılara kimsenin aldırış etmemesi dikkat çekti.
Aynı dakikalar içerisinde ilçede bulunan bir banka önünde yine benzer görüntüler yaşandı.
Sosyal mesafesiz kuyruk pes dedirtti
10.12.2020 - 14:34 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü ve bir banka önünde sosyal mesafesiz oluşan uzun kuyruklar görenleri çileden çıkardı.
Çiftçilerin satışlarını belirttiği müstahsil makbuzunu beyan etmek için İlçe Tarım Müdürlüğü önünde sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta yapılan uyarılara kimsenin aldırış etmemesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sosyal mesafesiz kuyruk,
752282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752282.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER