Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince önceki gün yapılan çalışmalarda il merkezinde bir ikametin 2 katında bulunan depodan bozma mekanda kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda kumar oynayan 13 şahsa toplam 16 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. İki işletmeci hakkında da "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.