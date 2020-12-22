Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 13.30 sıralarında Mecidiyeköy Kiraz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten 3 katlı bir binanın bodrum katında depo olarak kullanılan yerde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Kısa süre içinde söndürülen yangın etraftaki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.