Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerim Kurşun, hobi olarak evinin bahçesinde beslediği tavuktan yer fıstığına benzeyen yumurta elde etti. İkindi saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Kurşun yer fıstığına benzeyen yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.

Yumurtayı görenlerin hayretler içerisinde kaldığını belirten Kerim Kurşun, “Hobi olarak tavuk yetiştiriciliği yapıyorum. Kümese yumurta almaya girdiğimde bir baktım yumurtaların yanında değişik yer fıstığına benzeyen bir şey gördüm. İyice inceledikten sonra yumurta olduğunu gördüm. 2021 yılında tavuğumun bana verdiği en güzel hediye diyebilirim. Bunu hayatım boyunca saklayacağım” dedi.

Kurşun’un komşuları ise eline aldığı yumurtayı inceleyerek, “Bu yumurta yumurtaya hiç benzemiyor. Yer fıstığına benzeyen bu yumurta Allah’ın bir lütfu. Hayretler içerisinde kaldık” dedi.