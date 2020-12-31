Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar şırdan sırasına girdi. Yöresel lezzet şırdan yılbaşı gecesinin çerezi oldu. Şırdan işletmecisi Murat Mercan vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyarırken 2021 yılından beklentilerinin önce sağlık sonra şırdan senesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar 15 ile 20 dakika arasında şırdan almak için beklediklerini kaydederek şırdanın Adanalılar için vazgeçilmez bir lezzet olduğunu yeni yılın şırdansız olmayacağını söyledi.