Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.