Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kayseri'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor
06.01.2021 - 01:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de masa ve sandalye üreten bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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757856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757856.aspx
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