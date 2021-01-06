Kuyubeli Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sularında başlayan yangın Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangına 3 arasöz ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale edilerek yangın söndürülürken yangında 2 dekarlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 200 hektarlık kızılçam ormanı yanmış, 8 mahalle yangından zarar görmüştü.
Adana’daki orman yangını söndürüldü
06.01.2021 - 22:36 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dekarlık alan yangından zarar gördü.
Etiketler : adana,yangın,haberler,
758068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758068.aspx
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