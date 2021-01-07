Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süreci zorlu geçen küçük kızda virüse bağlı multiinflamatuvar sendromu gelişti. Tedavilere cevap veren minik Elif, sağlığına yeniden kavuştu. Elif, taburcu edilirken bütün sağlık çalışanı abi ve ablalarına şiir yazdı ve okudu. Duygulanan sağlık çalışanları da minik Elif’i alkışlarla uğurladı. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekerek Elif’in de böyle bir süreçten geçtiğini dile getirdi.