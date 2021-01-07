Süreci zorlu geçen küçük kızda virüse bağlı multiinflamatuvar sendromu gelişti. Tedavilere cevap veren minik Elif, sağlığına yeniden kavuştu. Elif, taburcu edilirken bütün sağlık çalışanı abi ve ablalarına şiir yazdı ve okudu. Duygulanan sağlık çalışanları da minik Elif’i alkışlarla uğurladı. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekerek Elif’in de böyle bir süreçten geçtiğini dile getirdi.
8 yaşındaki Elif koronayı ağır atlattı
07.01.2021 - 04:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da yılbaşı öncesi rahatsızlanan ve Covid-19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Covid-19 Servisindeki tedaviyle şifa bulmayı başardı.
Etiketler : Elif Liva Acar,Adana,koronavirüs,
758112 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758112.aspx
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