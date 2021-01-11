Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kadın, anne olduktan sonra bütün dünyası değişir. Artık hayatta onun için çocuğunun önüne geçebilecek hiçbir şey yoktur. "Saçını süpürge etmek" deyimi annelerin fedakârlıklarını anlatan en güzel deyimlerden biridir. Fakat hem geçmişte hem günümüzde hep üreten kadın, zaman zaman bitap düşer... Şimdilerde buna 'tükenmişlik sendromu' diyorlarsa da, anneler, sanki yorulmaya hakları yokmuş, dinlenmek ise lüksmüş gibi davranarak kendilerine büyük zarar veriyor. Psikolog Naz Tanoğlu, yaşadığımız bu olağanüstü süreçte anne ve babaların kendilerini 'nefes alamaz halde' hissetmeye başladığını anlatırken "Bu dönemde birçok şeyi aynı yerde ve aynı anda yapmak isteyen ebeveynlerin psikolojilerinin bozulmaya başladığını görüyoruz. Bu durum fiziksel rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Onun için vakit geçirmeden kendinize de vakit ayırmaya başlamalısınız" diyor ve anne-babanın kendisine de şefkat göstermesini istiyor.

KENDİNİZİ UNUTMAYIN

Pandemi kaygımıza zirve yaptırdı. Bilmediğimiz bir şeyi kontrol etmeye çalıştık. Bu çaba bizi yordu. Gözle görülmeyen, ne zaman biteceği belli olmayan bir tehdidin karşında sürekli tetikte olmak çok yordu, yıprattı. İşte bu dönemde kendimize şefkatli olmayı hatırlamalıyız. Nasıl çocuğumuzun bir sorununda ona şefkatle yaklaşıyoruz, kendi sorunlarımız için de durup düşünmekten, kendimize iyi davranmaktan vazgeçmemeliyiz. Bu, dayanma kapasitemizi artıracaktır.

MUTLAKA EĞLENİN

Evet, merkeziniz çocuğunuz, bunu biliyoruz. O iyiyse, rahatsa; siz de rahat hissedeceksiniz. O hâlde birlikte rutin bir program yapın. Belli etmeseler de çocuklar düzeni sever. Ne zaman ders, ne zaman oyun; belirleyin. Birlikte oyun zamanları sizi de rahatlatacaktır.

KENDİ ZAMANINIZ

Her yere yetişmeye çalışırken, kendinize vakit ayırmanız önemli. "Hem iş, hem ev, hem çocuğun sorumluluğu" demeyin. Yapabilirsiniz. Siz kendinizi iyi hissettirecek şeylere yöneldikçe rahatlayacak, çocuğunuzla daha iyi ilişki kuracaksınız. Bunu çocuğunuz da anlayacak. "Seninle daha iyi ilgilenebilmek için bunu yapmam gerek" deyin, o da anlayacak.

GÖREVİ DAĞITIN

Pandemide evimiz her şeyimiz. O hâlde her şeyi de ortak yapmak gerek. Bu inanın çocuğun zamanından çalmayacak, ona iyi gelecektir. Yemek masasına tabak taşımak, bulaşık makinesini yerleştirmeye yardımcı olmak, yatağını toplamak gibi.

MİZAH ŞART; GÜLÜN

Gülmek, beynimize de iyi gelir. En iyileştirici şeylerden biridir. İşler yolunda gitmediğinde gülerek kendinizi rahatlatabilirsiniz mesela. Çocuk da sizi hep izlediği, yaptığınızı yapmaya çalıştığı için, mizah ve espri duygunuzu açık etmek iyi gelecek. Bol gülün, hayatınızda mizaha yer açın. Filmlerle de olsa.

KARAMSARLIK YOK

Karamsarlığa kapılmayın. Yoksa çocuklarda daha büyük yara açarsınız. Evet zor, ne zaman biteceğini de bilmiyoruz ama siz yine pozitif olmaya gayret edin. Çünkü unutmayın, çocuklar sizi izliyor. Fark etmediğiniz zamanlarda dahi. Onlar yorulduğunda siz koşacaksınız yardımına; unutmayın.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUN

Pandemide bizi en çok sosyalleşememek yordu. Sevdiklerimizden uzak durmak, sarılamamak, sohbet edememek zaman zaman dayanma gücümüzü azalttı ama mecburuz. O hâlde en azından görüntülü görüşmeler yapıp sohbet ederek süreci atlatmaya çalışın. Görüntülü görüşme çok iyi gelecek.

EGZERSİZ MUTLAKA

Yasak olmayan saatlerde açık havada yürüyüş hem beden hem ruh sağlığınıza iyi gelecek. Kısıtlamada alışveriş saatleri var malum. Bu zamanda yürüyüş de serbest. Spor yaptığınızda stresle daha iyi baş ettiğinizi göreceksiniz. Çocuğunuza da "hareket et" demeden önce kendiniz bunu yapmalısınız. Ayrıca, online kanallarla evde de spor yapabildiğimizi unutmayalım.