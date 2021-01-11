Çağman’ın vefatıyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Topkapı Sarayı Müzesi müdürlerimizden Filiz Çağman’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür hayatımıza ve müzeciliğimize önemli katkılarda bulunan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz” ifadesinde bulundu. Çağman, 1997-2005 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yapmış, sarayın yeniden yapılandırılmasını sağlayan isimlerden biri olmuştu.
Dünyaca ünlü tarihçi Filiz Çağman vefat etti
11.01.2021 - 14:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü tarihçi ve müzeci Filiz Çağman 81 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler : Filiz Çağman,
759161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759161.aspx
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