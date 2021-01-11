Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağman’ın vefatıyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Topkapı Sarayı Müzesi müdürlerimizden Filiz Çağman’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür hayatımıza ve müzeciliğimize önemli katkılarda bulunan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz” ifadesinde bulundu. Çağman, 1997-2005 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yapmış, sarayın yeniden yapılandırılmasını sağlayan isimlerden biri olmuştu.