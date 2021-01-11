Alınan bilgiye göre, bir elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş (18), Mucur ilçesi Kurugöl köyünde direkte meydana gelen arızayı tamir ederken akıma kapıldı. Mucur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
11.01.2021 - 23:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir’in Mucur ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi öldü.
Alınan bilgiye göre, bir elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş (18), Mucur ilçesi Kurugöl köyünde direkte meydana gelen arızayı tamir ederken akıma kapıldı. Mucur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : iş kazası,
759260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759260.aspx
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