Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Yorganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Ak (69) isimli yaşlı kadın, gelini tarafından yakılan tandırı kontrol etmek istediği esnada dengesini kaybederek içine düştü. Çevredekilerin de yardımıyla tandırdan çıkarılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
12.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Özalp ilçesinde dengesini kaybederek tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: iHA
Etiketler : Van,
759373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759373.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER