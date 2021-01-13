Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

94 yaşındaki Rahime Karahan Ortaca'da halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile Ortaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir gün sonra testi pozitif çıkan Karahan, Antalya'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay tedavi göre Rahime Karahan korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.



Karahan'ın torunu Cenk Erdoğan, "Bizi hastaneden aradılar. Sağlığının yerinde olduğunu, Kovid tedavisinin sona erdiğini söylediler. Çok sevindik. Ortaca'dan giderek babamlar aldı. Ardından Fethiye'de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ambulans tarafından alınarak eve getirildi. Sağlık durumu gayet iyi. Her şeyi hatırlıyor, bilinci yerinde" dedi.