Kahramanmaraş’ta gün boyu parçalı bulutlu bir şekilde seyreden gökyüzü, yerini akşam saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Etkisini artıran yağmur sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken o anlar kameralara yansıdı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, kentte adeta gece gündüze döndü. Yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş’ta şimşekler geceyi gündüze çevirdi
13.01.2021 - 22:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.
Etiketler : Kahramanmaraş,
759768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759768.aspx
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