Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık. Bugün, 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencimiz, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştu. İyi dersler çocuklarım.” açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk: Toplam 359 bin 120 öğrenci tabletine kavuştu
15.01.2021 - 13:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ücretsiz tabletlerde 5'inci faz dağıtımın tamamlandığını açıkladı.
Etiketler : Bakan Selçuk,
760173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760173.aspx
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