Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık. Bugün, 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencimiz, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştu. İyi dersler çocuklarım.” açıklamasında bulundu.