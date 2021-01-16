Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da dün gece saat 21.00 itibariyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan cadde ve sokakları sis kapladı. Gece yarısı etkili olan sis, sabaha karşı etkisini arttırdı. Boş sokak ve caddeler sis tabakasıyla kaplanırken görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.