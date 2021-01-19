Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu eksi 2

İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 3

İzmir: Az bulutlu 7

Adana: Çok bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2