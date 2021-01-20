Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zanlı, aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, 2020 Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran Oktay Yıldız, kendisine yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız'ı ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Yıldız, hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın kimliğinin Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Keşan'da olduğu ortaya çıkan cinayet şüphelisi Erdal G., içinde bulunduğu hafif ticari araçla kovalamaca sonrası İstanbul istikametine kaçarken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Deveci yolu mevkiinde yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Suçunu itiraf eden Erdal G.’nin, aralarında husumet bulunan Oktay Yıldız’ı 4 el ateş ederek vurup kaçtığı öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı Erdal G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.