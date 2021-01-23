Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Ağustos 2020 tarihinde Ali Toprak (44) isimli şahıs, Anamur ilçesinde eşiyle birlikte çalıştığı muz serasında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, eşi A.T. ise olay anında kocasının yanında olmadığını söylemişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken ailesi, cinayetin aydınlatılması için araştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programa katılan Ali Toprak'ın eşi A.T, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Müge Anlı’nın, “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.

İtiraf üzerine A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.