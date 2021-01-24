Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde yaşayan Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. (35) arasında köydeki bir arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda baba Zeki K. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle oğlu Zübeyir K.’yi vurdu. Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan Zübeyir K. önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zübeyir K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri suç aletiyle birlikte baba Zeki K.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.