Kentte bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle Nur Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, bazı vatandaşlar ile park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı, 3 araçta da hasar meydana geldi.
Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle 4 kişi yaralandı
25.01.2021 - 18:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'te çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi hafif yaralandı, 3 araçta hasar oluştu.
Etiketler : bitlis,haberler,
762634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762634.aspx
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