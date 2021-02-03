Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası’nda şehir merkezinde Kızılderili kıyafetleriyle gezen Erdal Aydemir büyük ilgi gördü. Kuşadası’ndan başlayarak tüm dünyayı dolaşmayı hedeflediğini kaydeden yerli gezgin, yeni yerleri ve yeni kültürleri hem tanımayı hem de tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

Tüm dünyayı dolaşmayı hedeflediğini kaydeden Erdal Aydemir, “Gezgin yerli olarak tüm dünyayı gezeceğim ve bunu başaracağım. Dünyayı dolaşmaya Kuşadası’ndan başladım. Ayrıca, Kuşadası’nı tanıtmak için İspanyolca belgesel yapmayı düşünüyorum. Kazancım maddi olarak sadece gezdiğim yerlerde geçimimi yapmak için bahşiş kültürü ile 'Varsa bahşişin at, yoksa baş tacısın' diyorum. Bizim insanlarımızdan para isteyemem, şu parayı vereceksin diyemem. İnsanlar gönlünden ne koparsa çıkarıp veriyor. Gezimi bu şekilde finanse ediyorum" dedi.