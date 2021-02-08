Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde düzenlediği operasyonda 238 gram sentetik uyuşturucu, 46 adet sentetik ecza, 2 adet cam düzenek, 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.