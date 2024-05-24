İşaret dilini öğrenen imam hutbeyi işitme engelliler için anlattı!

Çankırı’da yaşayan işitme engelli vatandaşlar için cuma namazı hutbesinde işaret dili uygulaması hayata geçirildi. İşitme engelliler cuma hutbesini işitme sayesinde anlayabiliyor.

Çankırı il merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde hayata geçirilen uygulama sayesinde, işitme engelli vatandaşlar cuma hutbesini anlayabiliyor.

İşitme engelli ağabeyi ve ağabeyinin eşinden işaret dilini öğrenen imam hatip Saadettin Özsoy tarafından hutbe işaret dili ile anlatılıyor.

Hayata geçirilen uygulama sonrasında kentteki işitme engelli vatandaşlar, cuma namazını kılarken, duaları ve sohbetleri de anlayabiliyor.

BURADA DA İŞİTME ENGELLİLER İÇİN İŞARET DİLİ İLE HUTBE ANLATIYORUM

Herkesin projeden memnun kaldığını söyleyen Saadettin Özsoy, “İşitme engelli vatandaşlar ile iletişim kurmayı ağabeyim ve yengem için öğrendim. Kendileri işitme engelli. Burada da işitme engelliler için işaret dili ile hutbe anlatıyorum." dedi.

Özsoy, "Bu proje, engelli bireylerin çok istemiş olduğu bir projeydi. Kendilerini dışlanıyor gibi görüyorlardı. Cuma günleri namazda imamın konuşmasını anlamıyorlardı. Bu proje sayesinde hutbeleri onların anlayabileceği bir şekilde anlatıyorum. Projenin ilk haftası engelli bireyleri Çankırı Valimiz Mustafa Fırat Taşolar camiye çağırdı. Eskiden hangi cami kendisine yakınsa ona gidiyorlardı, şimdi ise bu camiyi tercih ediyorlar” diyerek

Çankırı'da yaşayan işitme engelli Basri Sütlü, daha önce farklı bir camiye gittiğini ve başlatılan projeyi öğrendikten sonra cuma namazı için Ahmet Yesevi Camii’ni tercih ettiğini söyledi.