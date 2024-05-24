Gazetemizin acı kaybı! Ümit Yaşar’a veda
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde kanser tedavisi gören gazetemizin eski bölge haberleri şefi Ümit Yaşar Belge (55) vefat etti.
Ümit Yaşar Belge, dün Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Edirnekapı’daki aile kabristanına defnedildi. Arkadaşımıza Cenâb-ı Hakk’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi