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Gazetemizin acı kaybı! Ümit Yaşar’a veda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazetemizin acı kaybı! Ümit Yaşar’a veda
Edirnekapı, Haber

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde kanser tedavisi gören gazetemizin eski bölge haberleri şefi Ümit Yaşar Belge (55) vefat etti.

 Ümit Yaşar Belge, dün Marmara Evleri 1. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakiben Edirnekapı’daki aile kabristanına defnedildi. Arkadaşımıza Cenâb-ı Hakk’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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