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Jorge Jesus'tan tarihi başarı! Al Hilal, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Jorge Jesus&#039;tan tarihi başarı! Al Hilal, Guinness Rekorlar Kitabı&#039;na girdi

Spor Haberleri

Geçen sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus'lu Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i lig şampiyonu yapan Jorge Jesus, tarih yazmaya devam ediyor.

Portekizli hocanın çalıştırdığı Al Hilal, resmi maçllarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Şampiyonluk kutlamasında sahneye davet edilen Jesus'a yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.

Jorge Jesus'tan tarihi başarı! Al Hilal, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - 1. Resim

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Bu sezon oynadığı 33 lig maçında 30 galibiyet alan Al-Hilal, mağlubiyet yüzü görmeden 3 beraberlik aldı.

Toplam 93 puan toplayan Jesus'un öğrencileri gelecek hafta Al-Wehda'ya konuk olacak.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jesus, Türkiye Kupası zaferi yaşatarak veda etmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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