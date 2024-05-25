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Kardeşinin kimliği ile kaçarken kriminalin radarına takıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kardeşinin kimliği ile kaçarken kriminalin radarına takıldı
Kayseri, Jandarma, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de 36 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi kardeşinin kimliği ile yakayı ele verdi. Yapılan fiziki takip sonucu yakalanan şahsın parmak izinin alınmasıyla C.O. olduğu kesinleşti. Zanlı gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda Kayseri Çocuk İlamat Masası tarafından Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.O., yapılan fiziki takip sonucu yakalanırken, kardeşi K.O.’nun kimliğini kullanarak gerçek kimliğini gizlemeye çalıştı.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Kriminal Şube Müdürlüğü tarafından parmak izi alınmasının ardından şahsın C.O. olduğu kesinleşirken, Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile Kasten Yaralama suçundan ve Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı ile Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

36 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.O., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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