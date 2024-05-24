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Hacı adayları dualarla kutsal topraklarla uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hacı adayları dualarla kutsal topraklarla uğurlandı
Dilovası, Hacı Adayları, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'den kutsal topraklara giden hacı adayları, dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, heyecan ve mutluluk içinde uçağa bindi.

Fatih Camii avlusunda gerçekleştirilen törende Dilovası Belediye Başkan Ramazan Ömeroğlu, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi ve onlarla kısa süre sohbet etti.

Duygusal anların yaşandığı programda Ömeroğlu, "Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah ibadetlerini kabul etsin" dedi.

Hacı adayları, Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından dualarla uğurlandı.

Hacı adayları dualarla kutsal topraklarla uğurlandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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