Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün tartıştığı kızı H.U'yu (16), üzerinde taşıdığı bıçakla boğazından yaralayan O.U'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.U'nun, mahkemedeki ifadesinde, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirterek, Afyonkarahisar’daki yetiştirme yurdundan sürekli kaçan kızını ilçede tesadüfen gördüğünü ve konuşmalarına öfkelenerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı
11.02.2021 - 18:54 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.
Etiketler : baba,haberler,kızını bıçakladı,
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