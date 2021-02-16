Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde Karacaören köyüne gitmek isteyen 3 kişi araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Ayrı saatlerde Şebinkarahisar'ın Yumurcaktaş köyüne gitmek isteyen 4 kişide tipiyi kakalanıp mahsur kaldı. 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak ilçede misafir edildi.
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
16.02.2021 - 20:55 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Etiketler : Sivas,
768204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768204.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER