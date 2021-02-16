Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde Karacaören köyüne gitmek isteyen 3 kişi araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Ayrı saatlerde Şebinkarahisar'ın Yumurcaktaş köyüne gitmek isteyen 4 kişide tipiyi kakalanıp mahsur kaldı. 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak ilçede misafir edildi.