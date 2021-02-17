Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Didim’de KOM Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi’nde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları baskında evdeki B.A. (31) ile A.B. (32) isimli şahısları gözaltına alırken, iki şahsın üzerinden 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı. Ancak bu şahısların ifadeleri doğrultusunda devam eden operasyonda, TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi Soner Maçoğlu, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından devam eden çalışmalarda evde yapılan aramada ise 4.71 gram metamfetamin maddesi, 25.48 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. İkamette, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun öz kardeşi olduğu tespit edilen Soner Maçoğlu (29) ile evde birlikte yaşadığı öğrenilen U.A. da (48) gözaltına alındı. U.A.’ya TCK 191 suçundan işlem yapılırken, Didim Sulh Ceza Hakimliğince, güveni kötüye kullanma suçundan aranması olduğu tespit edildi. U.A. ile Soner Maçoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi Soner Maçoğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, U.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.