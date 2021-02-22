Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu 10

İzmir: Az bulutlu 15

Adana: Az bulutlu 17

Antalya: Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu 17

Samsun: Az bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 11