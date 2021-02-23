Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Karkucak Mahallesi Eğrek mevkiinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.