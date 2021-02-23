İddiaya göre Karkucak Mahallesi Eğrek mevkiinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
15 yaşındaki çocuk, av sırasında kazara arkadaşını öldürdü
23.02.2021 - 18:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk hayatını kaybetti
Etiketler : av,kazara,tüfek,
769920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769920.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER