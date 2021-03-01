Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi de artmaya başladı. İstanbul barajlarında geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeyken 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 56.20 seviyesine ulaştı. Yağmur ve Kar yağışı sonrası barajlarında artan doluluk oranından Elmalı Barajı'da nasibini aldı.

Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı barajında 2020 Aralık ayından doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine düşerken, kar ve yağmur yağışlarının ardından 2021 yılı Şubat ayının sonunda bu seviye yüzde 63.85 seviyelerine ulaştı. Ayrıca kuraklık nedeniyle yosun patlamasının yaşandığı barajda, yeşil tabakanın ise bir miktar çekildiği görüldü. Su seviyesinin yükseldiği Elmalı barajı havadan görüntülendi.