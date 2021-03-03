Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

14. BÖLGEYE KAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 6, Bitlis’te 3, Muş’ta 6 ve Hakkâri’de 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı bulutlu -12/3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14