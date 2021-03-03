Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa’nın Kestel İlçesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkın içerisinde yürüyen 68 yaşındaki Kamile Özgen, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vuran yaralı kadının yardım çağrısına, parkta bulunan Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. Yaşlı kadının yanına gelen ekipler, durumu önce 112 ekiplerine bildirdi. Bir zabıta personelinin yaşlı kadına örnek davranışı ise takdir topladı. Üzerindeki montu çıkartıp, üşüyen kadının üzerine örten zabıta personeli daha sonra elini, yaşlı kadının başının altına koyarak yastık yaptı. 112 ekipleri gelene kadar moral verilmeye çalışılan Kamile Özgen, sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının belinde kırık olduğu belirtildi.