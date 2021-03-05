Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Siirt'ten İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği "Çevik"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada valizde 1 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.