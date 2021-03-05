İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Siirt'ten İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği "Çevik"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada valizde 1 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
05.03.2021 - 21:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 1 kilogram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
Etiketler : uyuşturucu,gözaltı,haberler,
772430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772430.aspx
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