Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katliam gibi kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi. Seyir hâlindeki iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Aynı aileden Ömer, Ali ve Diyar Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.