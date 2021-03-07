Katliam gibi kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi. Seyir hâlindeki iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Aynı aileden Ömer, Ali ve Diyar Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 4 yaralı
07.03.2021 - 19:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Silvan ilçesi iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : diyrabakır,silvan,kaza,
772918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER