Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarında 111 bin 16 olan Tekirdağ’da koronavirüs durdurulamıyor.

Koronavirüsün yükseliş gösterdiği Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde güneşin yüzünü gören vatandaşlar kendini dışarıya attı. Sahil alanda ve çarşıda vahim görüntüler oluşurken, gazetecilere açıklamada bulunan bazı vatandaşlar insanların artık dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bunun önünü almak çok zor”

Vatandaşlar, “Bazı bilinçli insanlar var ama bunun yanında bilinçsiz daha çok. Bu durumda insanların birbirini koruması çok zor. Bu önlemler sıklaşmadığı sürece, bunun önünü almak çok zor. Sadece insanlarla olmuyor bu. Hükümet olarak, valilik olarak bir takım önlemler alınması lazım. İnsanlara bırakılmaması lazım bazı şeylerin. Çünkü bizim insanımız anlamaz. Rahatlığı gördüler mi hemen gevşiyorlar” dediler.

Tekirdağ’da soğuk havalarda insanların evlerinde oturduğunu dolayısıyla insanların birbirlerine temas etmediklerini ifade eden başka bir vatandaş ise “Bundan dolayı da virüs yayılma etkisini düşürmüştü. Ancak yavaş yavaş havalar güzelleşmeye başladı. İnsanlarda artık biraz rahat davranıyor. Bununla birlikte sayılar günde güne arttı. Zaten haritaya baktığımızda rengimiz turuncudan kırmızıya dönüştü” ifadeleri kullandı.