Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
09.03.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : Gürgenli,gümüşhane,köy,karantina,korona,covid,
773406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773406.aspx
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