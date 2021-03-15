Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salim M'nin kullandığı 07 ANF 520 plakalı otomobil, Çünür kavşağında Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.