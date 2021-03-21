Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19