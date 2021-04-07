Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göteborg kentinde yaşayan Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği elde ederken gözyaşlarını tutamadı. Canpunar, AA muhabirine, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.

"Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç." diyen Canpunar şöyle devam etti:

"Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini yakından izlerdim. Zaman zaman da babamın çalıştırdığı restorana gidip yapılan yemekleri ilgiyle izlerdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu yarışmaya katıldım."

Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de yapılacak Masterchef yarışmasına katılmak olduğunu dile getiren Canpunar, "İsveç'te Türk yemeklerini tanıttım, Türkiye'de de İsveç yemeklerini tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.