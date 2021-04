Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Avon tarafından da desteklenen ve adı 'Şimdi Sıra Bende' olan hareketle, dünyanın her yerinden kadınlar birbiriyle buluşuyor, başarılarını kutluyor, potansiyellerini ortaya koyuyor. Araştırmada görüldü ki, kadınlar tecrübelerini paylaşmaktan güç alıyor. Araştırmaya katılan kadınların üçte biri (yüzde 32), bu hikayelerle zorlukların üstesinden gelme gücü bulduğunu anlatıyor. Yüzde 41'i, koronavirüs salgını ve kısıtlamalarının öz güvenini kaybettirdiğini düşünüyor. İşte bu noktada maddi kimliğe de bürünen kampanya devreye giriyor. Kendisini yalnız ve güçsüz hisseden kadınların faydalanması için Avon, yayınlanan her 1 hikâye için sivil toplam kuruluşlarına 1 dolar bağışta bulunuyor. Kadın-erkek fark etmiyor. Her tecrübe, her hikâye önemli. Araştırmaya hikâyesini gönderen Kayserili bir kadın "Başımızı eğmeye o kadar alışmışız ki, o başı kaldırdığımızda neler yapabileceğimizi unutmuşuz" diyor. Bir başkası "Eskiden 'kendi paranı kazanacaksın' deseler rüyadayım zannederdim, şimdi tam da bunu yapıyorum" diye anlatıyor. Bartın'dan bir kadın ise "Olamayacağımız bir şekli hayal etmektense, olduğumuz hâlimizle en iyiyi yapmaya çalışalım" diyerek mücadelesindeki başarıyı nakletmiş.