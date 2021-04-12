Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, yakınlarına silahla intihar edeceğini söyleyerek kent merkezinden Kahta ilçesine giden ve burada polis ekiplerini görünce yeniden Adıyaman merkeze doğru ilerleyen kişinin bulunduğu 34 plakalı otomobille ilgili ihbar alan polis ekipleri, şehirlerarası otogar önünde uygulama noktası oluşturdu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı uygulamada aracın kaçma ihtimaline karşı kapanla beklendi.



Polis ekipleri çatışma durumuna karşı elleri tetikte bekleyerek önlem aldı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçların geçişlerini ise tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Kahta ilçesinden Adıyaman merkeze doğru ilerlediği belirtilen aracın köy yollarına girme ihtimaline karşı yolda da devriye görevi yapıldı. Dakikalarca süren bekleme görevinde aracın izine rastlanmayınca polis ekipleri bulundukları yerden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.