Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’de artış gösteren korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vaka tablosunda ilk 3’te yer alan Çanakkale’de olgu sayısı bir haftada 546,77'den 797,34'e yükselirken, 8 Şubat’tan 13 Nisan’a kadar 21 kat artış gösterdi.



Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Çanakkale sahillerini yaya trafiğine kapama kararı aldı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada; “İlimizdeki vaka sayılarının çok yüksek seyretmesi bu seyirde de insanların temasının büyük rol oynadığı bilindiğinden İlimiz merkezi ve Kepez Belediyesi ile mücavir alanlarındaki tüm sahil bantları (Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Kepez Sahil Bandı, Güzelyalı Sahil Bandı, Dardonos Sahil Bandı dahil) ile park ve bahçelerde (Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi dahil) teması ve yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs 2021 saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.



Sahil şeridinin yaya trafiğine kapatılmasının ardından sahil bölgeleri sessizliğe büründü. İskele Meydanında bulunan polis ekipleri de sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyorlar.