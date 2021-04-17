Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesinde, 15-16 Nisan tarihlerinde 2 ayrı adreste denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimler neticesinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.